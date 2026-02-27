25 Jahre Rieder GmbH
Oberndorf
Aktualisiert am 27.02.2026
Martina Rieder, Geschäftsführerin der Rieder GmbH in Oberndorf bei Weikertschlag wurde anlässlich ihres Firmenjubiläums von der Wirtschaftskammer Waidhofen ausgezeichnet. Die Urkunde überreichten WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl.
Neben LKW Transporten sowie Erd- und Baggerarbeiten werden auch zahlreiche Busreisen in Form von Pauschal-, Gruppen- und Vereinsreisen angeboten. Die Firmenphilosophie setzt auf persönliches Service, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität als oberstes Gebot.