25 Jahre Rieder GmbH

Oberndorf

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 27.02.2026

Martina Rieder, Geschäftsführerin der Rieder GmbH in Oberndorf bei Weikertschlag wurde anlässlich ihres Firmenjubiläums von der Wirtschaftskammer Waidhofen ausgezeichnet. Die Urkunde überreichten WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl.

Neben LKW Transporten sowie Erd- und Baggerarbeiten werden auch zahlreiche Busreisen in Form von Pauschal-, Gruppen- und Vereinsreisen angeboten. Die Firmenphilosophie setzt auf persönliches Service, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität als oberstes Gebot.

www.riedertrans.at

www.waldviertelreisen.at

© Christiane Ringl v.l. WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter, Martina Rieder, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl