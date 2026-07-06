25 Jahre Steinmetzbetrieb stone4you

Im Rahmen der „Langen Nacht der Steine“ feierte stone4you in Hollabrunn sein 25-jähriges Betriebsjubiläum. Was vor einem Vierteljahrhundert klein begonnen hat, ist heute ein erfolgreicher Familienbetrieb mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, die neuen Schau- und Beratungsräume zu besichtigen, besondere Natursteine aus nächster Nähe zu erleben und einen persönlichen Einblick in die handwerkliche Arbeit des Unternehmens zu gewinnen.

Auf über 10.000 m² bietet stone4you maßgeschneiderte Natursteinlösungen für Innen- und Außenbereiche – von Pool, Garten und Stiege bis zu Küche, Bad, Fassade, Denkmal und Schrift.

Geschäftsführer Georg Leeb blickte mit sichtbarer Freude und Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück. „Dieses Jubiläum ist für uns weit mehr als ein runder Geburtstag. Es ist ein Moment, um Danke zu sagen – unseren Kundinnen und Kunden, unseren Wegbegleitern und vor allem unserem großartigen Team. Ohne ihre Verlässlichkeit, ihr Können und ihre Leidenschaft wäre dieser Weg nicht möglich gewesen“, betonte Leeb.

Der Familiengedanke ist bei stone4you immer spürbar. Gemeinsam mit Gattin Alexandra und Sohn Sebastian wird der Betrieb mit viel persönlichem Einsatz weiterentwickelt. Dabei verbindet das Unternehmen traditionelle Handwerkskunst mit modernen Ideen, hochwertigen Materialien und einer klaren Zukunftsorientierung. „Wir verstehen Naturstein nicht nur als Baustoff, sondern als etwas Bleibendes. Jedes Projekt erzählt eine eigene Geschichte – und genau diese Verbindung aus Präzision, Gestaltung und Persönlichkeit macht unsere Arbeit so besonders“, so Georg Leeb.

Besonders hervorgehoben wurde an diesem Abend auch die Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie tragen mit Fachwissen, Sorgfalt und täglichem Engagement wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. „Wir sind stolz darauf, dass wir als Familienbetrieb gewachsen sind und dennoch unsere Nähe zu den Menschen bewahrt haben. Persönliche Beratung, ehrliches Handwerk und Handschlagqualität sind Werte, die uns seit Beginn begleiten“, erklärte die Unternehmerfamilie.

Die Gäste erlebten einen stimmungsvollen Abend mit Führungen durch die neuen Räumlichkeiten, Einblicken in aktuelle Projekte, kulinarischen Genüssen und vielen persönlichen Gesprächen. Die „Lange Nacht der Steine“ wurde damit nicht nur zu einer Feier des 25-jährigen Bestehens, sondern auch zu einem starken Zeichen für die Zukunft des Unternehmensstandortes Hollabrunn.

„Wir wollen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern weiterhin mit Ideen, Qualität und Mut zur Weiterentwicklung überzeugen. Unser Anspruch ist es, für unsere Kundinnen und Kunden Lösungen zu schaffen, die funktional, schön und dauerhaft sind“, sagte Leeb abschließend.

© Florian Wais V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, FiW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl, Georg Leeb wurde Ehrenmedaille der WKNÖ überreicht, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Sebastian Leeb, Alexandra Leeb, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky

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