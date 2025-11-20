25. Internationaler Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren: Großartige Erfolge für Fleischerbetriebe aus dem Bezirk Hollabrunn

Beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren in Klagenfurt haben sich die besten Fleischerinnen und Fleischer gemessen. Im Fokus standen die handwerkliche Perfektion und die Qualität der Erzeugnisse. Dies wurde von einer fachkundigen Jury beurteilt. Drei Hollabrunner Fleischerbetriebe wurde mit zahlreichen Goldmedaillen für ihre Spitzenprodukte in Mödling ausgezeichnet:

Fleischerhandwerk Arthold aus Zellerndorf: 10 Gold, 4 Silber

Fleischhauerei Hofmann aus Hollabrunn: 12 Gold, 5 Silber, 3 Bronze

Land-Fleischerei Sturm aus Großnondorf: 2 Gold, 1 Silber, 2 Bronze

Fleischerei Arthold



© Michaela Habinger Vorsitzender der Wettbewerbsjury Wolfgang Seidl, Innungsmeister NÖ Fleischer Jakob Ellinger, Abgeordnete zum NÖ Landtag Marlene Zeidler-Beck (Vertretung LH Johanna Mikl-Leitner), Gerald Arthold jun., Landesinnungsmeister Lebensmittelgewerbe NÖ Thomas Hagmann, Veronika Vernes Geschäftsführung LM-Akademie, Bundesinnungsmeister Fleischer Raimund Plautz

Fleischerei Sturm

© Michaela Habinger Vorsitzender der Wettbewerbsjury Wolfgang Seidl, Innungsmeister NÖ Fleischer Jakob Ellinger, Abgeordnete zum NÖ Landtag Marlene Zeidler-Beck (Vertretung LH Johanna Mikl-Leitner), Christoph Sturm, Erich Sturm, Landesinnungsmeister Lebensmittelgewerbe NÖ Thomas Hagmann, Veronika Vernes Geschäftsführung LM-Akademie, Bundesinnungsmeister Fleischer Raimund Plautz

Fleischerei Hofmann