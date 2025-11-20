25. Internationaler Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren: Großartige Erfolge für Fleischerbetriebe aus dem Bezirk Hollabrunn
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 20.11.2025
Beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren in Klagenfurt haben sich die besten Fleischerinnen und Fleischer gemessen. Im Fokus standen die handwerkliche Perfektion und die Qualität der Erzeugnisse. Dies wurde von einer fachkundigen Jury beurteilt. Drei Hollabrunner Fleischerbetriebe wurde mit zahlreichen Goldmedaillen für ihre Spitzenprodukte in Mödling ausgezeichnet:
Fleischerhandwerk Arthold aus Zellerndorf: 10 Gold, 4 Silber
Fleischhauerei Hofmann aus Hollabrunn: 12 Gold, 5 Silber, 3 Bronze
Land-Fleischerei Sturm aus Großnondorf: 2 Gold, 1 Silber, 2 Bronze