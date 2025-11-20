Zum Inhalt springen
25. Internationaler Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren: Großartige Erfolge für Fleischerbetriebe aus dem Bezirk Hollabrunn

Aktualisiert am 20.11.2025

 

Beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren in Klagenfurt haben sich die besten Fleischerinnen und Fleischer gemessen. Im Fokus standen die handwerkliche Perfektion und die Qualität der Erzeugnisse. Dies wurde von einer fachkundigen Jury beurteilt. Drei Hollabrunner Fleischerbetriebe wurde mit zahlreichen Goldmedaillen für ihre Spitzenprodukte in Mödling ausgezeichnet:

Fleischerhandwerk Arthold aus Zellerndorf: 10 Gold, 4 Silber
Fleischhauerei Hofmann aus Hollabrunn: 12 Gold, 5 Silber, 3 Bronze
Land-Fleischerei Sturm aus Großnondorf: 2 Gold, 1 Silber, 2 Bronze

Fleischerei Arthold

© Michaela Habinger Vorsitzender der Wettbewerbsjury Wolfgang Seidl, Innungsmeister NÖ Fleischer Jakob Ellinger, Abgeordnete zum NÖ Landtag Marlene Zeidler-Beck (Vertretung LH Johanna Mikl-Leitner), Gerald Arthold jun., Landesinnungsmeister Lebensmittelgewerbe NÖ Thomas Hagmann, Veronika Vernes Geschäftsführung LM-Akademie, Bundesinnungsmeister Fleischer Raimund Plautz

Fleischerei Sturm 

© Michaela Habinger Vorsitzender der Wettbewerbsjury Wolfgang Seidl, Innungsmeister NÖ Fleischer Jakob Ellinger, Abgeordnete zum NÖ Landtag Marlene Zeidler-Beck (Vertretung LH Johanna Mikl-Leitner), Christoph Sturm, Erich Sturm, Landesinnungsmeister Lebensmittelgewerbe NÖ Thomas Hagmann, Veronika Vernes Geschäftsführung LM-Akademie, Bundesinnungsmeister Fleischer Raimund Plautz

Fleischerei Hofmann

© Michaela Habinger Vorsitzender der Wettbewerbsjury Wolfgang Seidl, Innungsmeister NÖ Fleischer Jakob Ellinger, Abgeordnete zum NÖ Landtag Marlene Zeidler-Beck (Vertretung LH Johanna Mikl-Leitner), Thomas Hofmann, Landesinnungsmeister Lebensmittelgewerbe NÖ Thomas Hagmann, Veronika Vernes Geschäftsführung LM-Akademie, Bundesinnungsmeister Fleischer Raimund Plautz