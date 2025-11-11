25jähriges Firmenjubiläum: Massage-Institut Walter Kopf

Vor mehr als 25 Jahren eröffnete Walter Kopf sein Massage-Institut in Klosterneuburg.

Hier bietet Herr Kopf ein vielseitiges Repertoire rund um Massagetechniken an - klassische Massage, Heilmassage, Lymphdrainage, Fußreflexzonenmassage, chinesische Akkupunktmassage, um nur einige zu nennen.

Auch Patienten mit ärztlicher Verordnung werden von ihm betreut.

„Die Heiltätigkeit macht mir nach wie vor großen Spaß und freue mich auf die kommenden Jahre in Maria Gugging. Auch bei meinen treuen Kunden und Patienten möchte ich mich auf diesem Wege bedanken, die mich über Jahrzehnte begleiten“, so Walter Kopf erfreut.

Bürgermeister Christoph Kaufmann, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel gratulierten Herr Walter Kopf zum 25-jährigen Firmenjubiläum mit einer Urkunde und wünschten ihm weiterhin viel Erfolg.

Weitere Informationen findet man unter: www.walterkopf.at