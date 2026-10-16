27 Jahre Boutique Gina: Persönlicher Einsatz für den Mödlinger Handel

Seit mittlerweile 27 Jahren ist Regina Eichberger als Unternehmerin tätig. Anlässlich dieses Jubiläums besuchten WK-Mödling Bezirksstellenausschuss-Mitglied Nina Strass-Wasserlof und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die Inhaberin der Boutique Gina in der Mödlinger Hauptstraße und überreichten ihr eine Urkunde als Anerkennung für ihre langjährige unternehmerische Tätigkeit.

Beim gemeinsamen Austausch standen auch die aktuellen Herausforderungen für den stationären Handel im Mittelpunkt. Gerade für innerstädtische Betriebe sind persönliche Beratung, Kundennähe und ein attraktives Einkaufsumfeld wichtige Faktoren, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

„Unternehmerinnen wie Regina Eichberger bereichern mit ihrem persönlichen Einsatz und ihrer langjährigen Präsenz unsere Mödlinger Innenstadt. Wer regional einkauft, unterstützt nicht nur den einzelnen Betrieb, sondern trägt auch dazu bei, unsere Ortszentren lebendig und vielfältig zu erhalten“, betont Nina Strass-Wasserlof beim Betriebsbesuch.