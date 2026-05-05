3. Protteser Wirtschaftstage: Regionales Unternehmertum zeigt Stärke

Mit den 3. Protteser Wirtschaftstagen setzte die Gemeinde gemeinsam mit den regionalen Betrieben ein starkes Zeichen für Zusammenarbeit, Innovationskraft und Wertschöpfung in der Region. Bei bestem Wetter bot die Messe eine Plattform für Austausch, Information und Vernetzung.

Über 16 Betriebe präsentierten ihre Leistungen, Produkte und aktuellen Projekte – von Handwerk und Gewerbe, bis zu Dienstleistungen. Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, direkt mit Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch zu kommen, regionale Angebote kennenzulernen und neue Impulse für Kooperationen mitzunehmen.

Zur Eröffnung wurden unter anderem Landesrat Anton Kasser, sowie die Landtagsabgeordneten Rene Zonschits und Rene Lobner und den Leiter der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf Philipp Teufl begrüßt.

Im Mittelpunkt stand die enge und gelebte Zusammenarbeit zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region. Diese Partnerschaft schafft Rahmenbedingungen für erfolgreiche Betriebe, stärkt lokale Arbeitsplätze und Wertschöpfung.

Die 3. Wirtschaftstage in Prottes zeigten eindrucksvoll, wie viel Potenzial in regionalen Netzwerken steckt. Die Gemeinde Prottes dankt allen teilnehmenden Betrieben, sowie den Besucherinnen und Besuchern für ihr Interesse.