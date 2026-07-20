30 Jahre ADEG Markt Spreitzer in Reintal

Familienbetrieb feiert Jubiläum und ehrt langjährige Mitarbeiter

Ein besonderes Jubiläum stand beim ADEG Markt Spreitzer in Reintal im Mittelpunkt: Unternehmerin Regina Spreitzer feierte das 30-jährige Bestehen ihres Nahversorgungsbetriebes. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebstreue ausgezeichnet.



Seit drei Jahrzehnten steht der ADEG Markt Spreitzer für persönliche Betreuung, regionale Verbundenheit und verlässliche Nahversorgung. Was 1996 begann, hat sich über die Jahre zu einem wichtigen Treffpunkt und Nahversorger für die Bevölkerung in Reintal und der Umgebung entwickelt.



„30 Jahre erfolgreich einen Nahversorgungsbetrieb zu führen, ist eine beachtliche Leistung. Dahinter stehen unternehmerischer Mut, großes Engagement und ein Team, das Tag für Tag mit viel Einsatz arbeitet“, betonte WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Wilhelm Schreiber bei der Gratulation.



Im Zuge des Jubiläums wurden mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Von Beginn und somit ebenfalls 30 Jahre sind Gerhard Spreitzer (Kassier), Doris Bock (Feinkost) und Gabriele Swoboda (Feinkost) im Team und erhielten dafür eine Auszeichnung seitens der Wirtschaftskammer NÖ. Ihre jahrzehntelange Treue zum Unternehmen sowie ihr Engagement tragen wesentlich zum Erfolg des Betriebes bei. Über eine Ehrung für fünf Jahre Betriebszugehörigkeit durfte sich Sabrina Cerny (Feinkost) freuen, die das Team seit mehreren Jahren tatkräftig unterstützt.



Wilhelm Schreiber gratulierte Regina Spreitzer herzlich zum 30-jährigen Betriebsjubiläum und bedankt sich bei den geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren langjährigen Einsatz. Das Jubiläum zeigt eindrucksvoll, welchen wichtigen Beitrag familiengeführte Nahversorgungsbetriebe für die regionale Wirtschaft und die Lebensqualität in den Gemeinden leisten.

© WKNÖ V.l.: Sabrina Cerny, Doris Bock, Gabriele Swoboda, Wilhelm Schreiber, Gerhard und Regina Spreitzer.







