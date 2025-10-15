30 Jahre Autohaus Partsch in Neunkirchen

Seit drei Jahrzehnten besteht die Firma Partsch am Spitz in Neunkirchen. Dieses Jubiläum wurde mit Ehrengästen, Vertretern der Gemeinden und Behörden sowie zahlreichen KundInnen gefeiert. Seitens der Stadt Neunkirchen gratulierten Bgm. Klaudia Osztovics und Gemeinderat Thomas Steurer. Im Namen der Wirtschaftskammer überbrachten Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und Ausschussmitglied Günter Daxböck die Glückwünsche zum Jubiläum.

© Autohaus Partsch V.l.: Gerhard Windbichler, Günter Daxböck, Bernhard Dissauer-Stanka, Thomas Ernst, Michael Gruber, Christian Krieger, Klaudia Osztovics und Thomas Steurer