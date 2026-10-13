30 Jahre Christian Camus Veranstaltungstechnik

Anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums von Christian Camus Veranstaltungstechnik überreichte Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter im Rahmen des Arbeitgeber:innenforums in Bad Fischau-Brunn die Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer NÖ.

Seit drei Jahrzehnten steht das Unternehmen für professionelle Veranstaltungstechnik, Verlässlichkeit und hohe Servicequalität. Die WKNÖ gratuliert herzlich zum Jubiläum und bedankt sich für die langjährige gute Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünschen wir weiterhin viel Erfolg, innovative Projekte und viele weitere erfolgreiche Jahre.