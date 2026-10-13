30 Jahre Dangl & Dietrich GmbH

Das Autohaus Dangl & Dietrich feierte kürzlich das 30 jährige Firmenjubiläum am Betriebsgelände in der Teiritzstraße in Korneuburg. Rund 800 Gäste, Mitarbeiter:innen, Freunde und Kunden folgten der Einladung.

Kürzlich bezog das auf die VW Gruppe (VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Skoda, Seat und Cupra) spezialisierte Autohaus die in Rekordzeit von einem Jahr neu aufgestellten 3 Hallen mit rund 1.250 m2 auf dem 5.700 m2 großen Firmengelände.

“Wir sahen in Korneuburg das Potenzial für eine Werkstatt und mit unserem tollen Team können jeden Tag die alltäglichen Hürden bestritten werden“ so die Geschäftsführer Wolfgang und Patrick Dietrich, die derzeit 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon 3 Lehrlinge) beschäftigen. Der Großteil des Teams besteht aus langjährigen Mitarbeitern, ein Mitarbeiter ist sogar seit Anbeginn dabei.

Die Gäste blickten während der Firmenführungen hinter die Kulissen und erhielten Einblicke in den Arbeitsalltag der Spengler- und Lackierprozesse.

Neben einer Fahrzeugausstellung und eines Rennsimulators kamen auch junge Besucher und Familien nicht zu kurz. Hüpfburg, Bastelleien, Kinderschminken und eine Fotobox vervollständigten zusätzlich zur Bewirtung das Tagesprogramm.

Und was machen die Geschäftsführer abseits des Arbeitsalltags?:

„Autos interessieren uns generell und Motorradfahren. Das Interesse daran hat uns schon immer begleitet.“

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg für die nächsten Jahre!