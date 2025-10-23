30 Jahre Energiepark Bruck an der Leitha

Seit mittlerweile 30 Jahren steht der Energiepark Bruck/Leitha als erfolgreiches Vorzeigeprojekt für Klimaschutz und erneuerbare Energie.

Bei der Jubiläumsfeier konnten die Gastgeber zahlreiche Wegbegleiter und Mitstreiter der vergangenen Jahre begrüßen. Ein Highlight des Abends war neben den zahlreichen Glückwünschen ein von der Anton Stadler Musikschule unter der Leitung von Direktorin Serafia Myriknopoulou einstudiertes Musical zur Geschichte des Energieparks.

In Vertretung der Bezirksstelle gratulierte Bernhard Eremit Energiepark-Gründer und Präsident Herbert Stava und seinem Team zu erfolgreichen 30 Jahren und wünschte für die Zukunft viel Erfolg.