30 Jahre Eurotor Leeb

Im Jahr 1996 wagten Dieter und Maria Leeb den Schritt in die Selbständigkeit und gründeten die Firma Eurotor. Heute beschäftigt das Unternehmen viele langjährige MitarbeiterInnen und blickt auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Zum 30-jährigen Jubiläum der Eurotor GmbH von Dieter und Maria Leeb gratulierten LAbg. Hermann Hauer, Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Bezirksstellenausschussmitglieder Günter Daxböck und Peter Spicker sowie Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und wünschten dem Team weiterhin viel Erfolg.

© zVg V.l.: Hermann Hauer, Dieter, Lukas und Maria Leeb, Monika Eisenhuber, Bernhard Dissauer-Stanka, Günter Daxböck und Peter Spicker