30 Jahre Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH

Anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums besuchten WK-Mödling Obmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH in Sulz im Wienerwald. Im Rahmen des Betriebsbesuches wurde dem Unternehmen eine Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich als Anerkennung für die langjährige erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit überreicht.

Die Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH hat sich seit ihrer Gründung durch Leopold Bär im Jahr 1997 zu einem führenden Unternehmen in der Präzisionsfertigung entwickelt. Besonders im Bereich der Medizintechnik konnte sich das Unternehmen seit der Erweiterung des Tätigkeitsfeldes im Jahr 2003 erfolgreich etablieren. Heute zählt das Unternehmen zu den Spezialisten für hochpräzise Fertigungslösungen.

Beim Rundgang durch den Betrieb erhielten Martin Fürndraht und Andrea Lautermüller spannende Einblicke in die modernen Fertigungseinrichtungen des Unternehmens. Hochmoderne CAD/CAM-Technologien sowie Präzisionsdreh- und Fräsmaschinen ermöglichen die Herstellung von Präzisionsteilen im Sub-Mikron-Drehverfahren.

Zu den Kernkompetenzen der Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH zählen der optische Prototypenbau, die Herstellung von Kontaktlinsenprototypen sowie die Entwicklung und Produktion von Intraokularlinsen und Bandagelinsen für den human- und veterinärmedizinischen Bereich. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen Kontaktlinsen für den Humanbereich und arbeitet dabei eng mit führenden Unternehmen der Medizin- und Optikindustrie zusammen.

„Innovationskraft, höchste Präzision und die konsequente Ausrichtung auf Qualität machen die Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH zu einem wichtigen Leitbetrieb in der Region“, betonten Martin Fürndraht und Andrea Lautermüller im Rahmen des Besuches.