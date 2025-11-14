30 Jahre Flieger GASTRO

„Was 1995 im Kleinen begann, ist heute ein Unternehmen mit Persönlichkeit, Charakter und einem starken Team – mit bis zu 700 Veranstaltungen jährlich, sind wir der Premium Caterer in und um St. Pölten“ betont Georg Loichtl bei der Geburtstagsfeier in der Konerei in St. Pölten. Viele Wegbegleiter und Freunde folgten der Einladung. Auch WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer (rechts) und Bezirksstellenobmann Mario Burger (links) gratulierten Georg Loichtl zum 30-jährigen Firmenjubiläum und überreichten eine Urkunde der Wirtschaftskammer.

