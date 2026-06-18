30 Jahre Friseur Hammerschmid: Mit Leidenschaft, Qualität und einem starken Team zum Erfolg

Friseurmeister Martin Hammerschmid blickt heuer auf ein ganz besonderes Jubiläum zurück: Seit 30 Jahren steht sein Unternehmen für Qualität, handwerkliches Können und persönliche Beratung. Was heute ein erfolgreicher Betrieb mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten in Hollabrunn, Retz, Wien und Mistelbach ist, begann mit viel Mut, Leidenschaft und einer klaren Vision.

Bereits mit 19 Jahren wagte Hammerschmid den Schritt in die Selbstständigkeit. Sein beruflicher Weg war klassisch und zugleich von großer Zielstrebigkeit geprägt: Lehre in Wien, Meisterprüfung und schließlich die Gründung des eigenen Salons. Der erste Standort entstand in Hollabrunn, damals noch mit nur einer Mitarbeiterin. „Ich wollte immer etwas Eigenes aufbauen und meinen Beruf mit voller Überzeugung leben“, sagt Hammerschmid. „Dass daraus einmal vier Standorte werden, hätte ich damals in dieser Form nicht erwartet.“