30 Jahre Gastrobetrieb der Brüder Doci

Die Brüder Leo und Lui Doci sind seit 30 Jahren sehr erfolgreich im Gastgewerbe tätig und haben dieses Jubiläum zum Anlass genommen, mit Geschäftspartnern, Stammgästen und Wegbegleitern zu feiern. Das "Bevanda" in Gloggnitz ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus für seine kulinarischen Köstlichkeiten bekannt. Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten den Gastronomen und wünschten weiterhin viel Erfolg.

© Gerhard Brandtner V.l.: Bernhard Dissauer-Stanka, Leo und Lui Doci, Monika Eisenhuber