© Firma Wurm

30 Jahre Generationenbetrieb Viktor & Christian Wurm

Lilienfeld

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 21.11.2025

Seit 1995 steht der Familienbetrieb Wurm für Qualität und Verlässlichkeit.

Der von Viktor Wurm gegründete Betrieb wird seit 2019 von seinem Sohn Christian erfolgreich weitergeführt. Gemeinsam feierten sie nun das 30-jährige Firmenjubiläum – ein Zeichen für Tradition und erfolgreichen Generationenwechsel.

WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner gratulierten herzlich zu diesem Meilenstein, der im Kreise der Familie und Mitarbeiter gefeiert wurde.

© Firma Wurm V.l.: Christian Wurm, Andreas Rotteneder, Verena Wurm, Maria Wurm, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Viktor Wurm sen., WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner und Viktor Wurm