30 Jahre Generationenbetrieb Viktor & Christian Wurm

Seit 1995 steht der Familienbetrieb Wurm für Qualität und Verlässlichkeit.

Der von Viktor Wurm gegründete Betrieb wird seit 2019 von seinem Sohn Christian erfolgreich weitergeführt. Gemeinsam feierten sie nun das 30-jährige Firmenjubiläum – ein Zeichen für Tradition und erfolgreichen Generationenwechsel.

WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner gratulierten herzlich zu diesem Meilenstein, der im Kreise der Familie und Mitarbeiter gefeiert wurde.

https://www.meister-wurm.at/