30 Jahre Haasler Dentaltechnik

Seit 3 Jahrzehnten steht die Haasler Dentaltechnik GmbH in Langenlois für höchste Qualität, Präzision und innovative Zahntechnik. Als regional verwurzeltes & top eingerichtetes Meisterlabor begleitet das Unternehmen Zahnärzt:innen und Patient:innen mit maßgeschneiderten Lösungen für modernen Zahnersatz.

Kontinuierliche Weiterbildung, der Einsatz modernster digitaler Technologien wie CAD/CAM-Fertigung und 3D-Druck sowie das klare Bekenntnis zu höchsten Qualitätsstandards bilden die Grundlage des Unternehmenserfolgs.

Mit dem Jubiläum blickt Haasler Dentaltechnik stolz auf die erfolgreiche Entwicklung des Betriebs zurück und gleichzeitig mit Zuversicht in die Zukunft der modernen Zahntechnik. Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck gratulierte mit einer Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer.

www.haaslerdentaltechnik.at