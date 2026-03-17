30 Jahre Juwelen- Uhren Gabriela Gmeinböck

„Ich stecke meine ganze Liebe und Herzblut in dieses Geschäft!“ so die engagierte Unternehmerin Gabriela Gmeinböck.

Hochwertiger Brillant-, Gold- und Silberschmuck, modische Schmuckstücke aus Edelstahl und eine große Produktpalette an Uhren, das ist das Markenzeichen von Gabriela Gmeinböcks Shop.

Viele treue Stammkundinnen und Stammkunden danken es ihr und feiern heuer mit bei ihrem unglaublichen 30- jährigen Betriebsjubiläum.

Gabriela Gmeinböck berät jeden Kunden individuell; so findet sie für jeden Anlass das passende Geschenk.

Durch ihren Frauenpower und Einsatz hat sie mir ihren Schmuckstücken schon vielen Kundinnen und Kunden für die unterschiedlichsten Anlässe Freude bereitete.

Vizepräsident Christian Moser, Bezirksstellenobmann Andreas Minnich und FIW Bezirksvorsitzender Sabine Danzinger gratulierten der Unternehmerin zu ihrem tollen Geschäft und übergaben zum 30-Jährigen Firmenjubiläum eine Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer.