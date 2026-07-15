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30 Jahre Küchenplaner Strnad

Traiskirchen

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Aktualisiert am 15.07.2026

Seit drei Jahrzehnten ist der Traiskirchner Unternehmer Alfred Strnad mit Standort in Traiskirchen, Friedrich Schiller-Straße 3 als Küchenplaner tätig. Der gelernte Tischler konnte bereits viele Jahre Erfahrung in der Küchenbranche aufweisen, ehe er sich 1996 selbständig machte. „Ich vertreibe österreichische Qualitätsküchen von renommierten Herstellern und biete dazu persönliche Beratung“, so Strnad anlässlich seines Firmenjubiläums.

www.astkuechen.at

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© zVg Seitens der WKNÖ-Bezirksstelle Baden gratulierte Ausschussmitglied Martina Kerschbaumer Jubilar Alfred Strnad