30 Jahre Küchenplaner Strnad

Seit drei Jahrzehnten ist der Traiskirchner Unternehmer Alfred Strnad mit Standort in Traiskirchen, Friedrich Schiller-Straße 3 als Küchenplaner tätig. Der gelernte Tischler konnte bereits viele Jahre Erfahrung in der Küchenbranche aufweisen, ehe er sich 1996 selbständig machte. „Ich vertreibe österreichische Qualitätsküchen von renommierten Herstellern und biete dazu persönliche Beratung“, so Strnad anlässlich seines Firmenjubiläums.

www.astkuechen.at