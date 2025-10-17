30 Jahre Optiker Emmerich Lang

Die Geschichte des Familienunternehmens Optiker Emmerich Lang begann vor fast genau 30 Jahren, nämlich am 2. Oktober 1995. Was einst mit einem einzigen Teilzeitmitarbeiter begann, hat sich heute zu einem Betrieb mit 20 Mitarbeitern an drei Standorten in Hollabrunn, Wien und Stockerau entwickelt. Von Beginn an war das Unternehmen bestrebt, höchste Qualität und Kundennähe zu bieten. Dies zeigt sich nicht nur im täglichen Betrieb, sondern auch in der konsequenten Lehrlingsausbildung, die seit den Anfangstagen praktiziert wird. In einer Zeit, in der qualifizierte Fachkräfte Mangelware sind, betont Emmerich Lang die Bedeutung der Lehrlingsausbildung: "Gerade in der heutigen Zeit, in der man kaum Fachkräfte findet, ist die Lehrlingsausbildung wichtiger denn je. Nur so kann man gewährleisten, genügend Fachkräfte im Betrieb zu haben." Das Unternehmen ist stolz darauf, dass zahlreiche Fachkräfte, darunter sechs Optikermeister, im Betrieb tätig sind. Ein weiterer Optikermeister wird bald hinzukommen, denn Emmerich Langs Sohn ist bereits für den Vorbereitungskurs zur Meisterprüfung angemeldet. Vieles hat sich in den Jahren seit der Gründung geändert, gleichgeblieben ist aber die Firmenphilosophie, so der Unternehmer: Qualität, Kundennähe und leistbare Preise dazu kommen noch hochqualifiziertes Fachpersonal, das mit modernster technischer Ausstattung und langjähriger Erfahrung beste Beratung bietet.

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Emmerich und Elisabeth Lang, FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl, Reinhard Indraczek