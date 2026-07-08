30 Jahre RP Papier

Richard Prieler ist mit der RP Papier GmbH ein Nahversorger rund um Papier, Büroartikel und Schulbedarf - und das mittlerweile seit drei Jahrzehnten. Dabei war die Unternehmensgeschichte nicht immer ganz einfach: " Ich war Quereinsteiger und als gelernter Techniker habe ich in der Welt des Handels auch Lehrgeld zahlen müssen. Aber ich bin stolz darauf, dass ich als Unternehmer meinen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann. Ich habe in den 30 Jahren Arbeitsplätze geschaffen und als Nahversorger die regionale Wirtschaft beleben können!" ist Richard Prieler stolz auf seine Selbständigkeit. Genau aus diesem Grund bedankte sich die WK Amstetten bei ihm für sein langjähriges Engagement und überreichte ihm die Anerkennungsurkunde der WKNÖ.

© RP Papier V.l.: WK Leiter Andreas Geierlehner, Richard Prieler, WK Obmann Gottfried Pilz