30 Jahre Strobl Austria

Ihr 30jähriges Jubiläum feierte die Strobl Austria GmbH mit einem Galadinner auf dem Firmengelände in Waidhofen/Thaya. Der Familienbetrieb mit mittlerweile 15 Mitarbeitern ist nicht nur für die Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya ein Aushängeschild, sondern ist auch weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt.

Seitens der Wirtschafskammer gratulierten Bezirksstellenausschussmitglied Lambert Handl sowie Bezirksstellenleiter Alexander Vogl.

www.strobl-austria.at