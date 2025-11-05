30 Jahre Strobl Austria
Waidhofen/Thaya
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 05.11.2025
Ihr 30jähriges Jubiläum feierte die Strobl Austria GmbH mit einem Galadinner auf dem Firmengelände in Waidhofen/Thaya. Der Familienbetrieb mit mittlerweile 15 Mitarbeitern ist nicht nur für die Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya ein Aushängeschild, sondern ist auch weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt.
Seitens der Wirtschafskammer gratulierten Bezirksstellenausschussmitglied Lambert Handl sowie Bezirksstellenleiter Alexander Vogl.