30 Jahre Trafik Helfried Minixhofer

30 Jahre führt Helfried Minixhofer die Tabaktrafik am Kreisverkehr im Ortsteil Allersdorf in Amstetten und ist dort eine Institution geworden. Er hat den Betrieb von seinem Vater übernommen und in Summe sind es 76 Jahre, die das Trafikgeschäft "auf den Buckel" hat. Leider wird in Kürze Helfried Minixhofer in Pension gehen und die Trafik wird für immer geschlossen werden. " Als Selbständiger hat man bewegte Zeiten, aber rückblickend war es doch schön!" resümiert Minixhofer über die letzten drei Jahrzehnte. Die WK Amstetten bedankte sich für sein unternehmerisches Wirken und übergab als Zeichen der Wertschätzung die WKNÖ-Anerkennungsurkunde.

© Minixhofer V.l.: WK Obmann Gottfried Pilz, Helfried Minixhofer, WK Leiter Andreas Geierlehner