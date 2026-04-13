30 Jahre Trafik Schwab in Perchtoldsdorf: WK Mödling gratuliert zum Jubiläum

Anlässlich des 30-jährigen Betriebsjubiläums der Trafik von Martin Schwab in der Wiener Gasse in Perchtoldsdorf statteten WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller dem Jubilar einen persönlichen Besuch ab.

Im Rahmen des Betriebsbesuchs wurde Martin Schwab für seine langjährige unternehmerische Tätigkeit und sein Engagement ausgezeichnet. Als Zeichen der Anerkennung überreichten Fürndraht und Lautermüller eine Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

„Drei Jahrzehnte erfolgreiche Unternehmensführung sind eine beachtliche Leistung. Martin Schwab steht für Beständigkeit, Verlässlichkeit und persönlichen Einsatz im regionalen Wirtschaftsleben“, betonte Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht.

Auch Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller unterstrich die Bedeutung regionaler Nahversorger: „Betriebe wie jener von Martin Schwab sind wichtige Anlaufstellen und tragen wesentlich zur Lebensqualität in unseren Gemeinden bei.“

© WKNÖ v.l. Martin Fürndraht, Kathrin und Martin Schwab und Andrea Lautermüller



