30 Jahre WK Pulverbeschichtung: Erfolg durch Innovation, Flexibilität und gelebt

Ein besonderes Jubiläum stand kürzlich bei der WK Pulverbeschichtung GmbH in Guntramsdorf im Mittelpunkt: Das Unternehmen feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. WK-Mödling Obmann Martin Fürndraht und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller überreichten eine Jubiläumsurkunde an Geschäftsführer Christian Kerschhofer. Gleichzeitig wurde Mitarbeiter Ernst Götz für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Die Geschichte der WK Pulverbeschichtung begann 1996 mit dem Produktionsstart als Lohnbeschichtungsbetrieb in Wien-Liesing. Seither entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich weiter und investierte laufend in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Wichtige Meilensteine waren unter anderem die Errichtung des heutigen Standorts in Guntramsdorf, die Erweiterung der Produktionshallen, die Gründung der WK Blechtechnik sowie die Inbetriebnahme einer hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage im Jahr 2015.

Geschäftsführer Christian Kerschhofer sieht den langfristigen Erfolg vor allem in der Fähigkeit, sich an veränderte Anforderungen anzupassen: „Man muss schnell und flexibel sein, sich stetig weiterentwickeln und immer am neuesten Stand der Technik bleiben. Nur so kann man den hohen Erwartungen der Kunden langfristig gerecht werden.“

Besonders erfreulich war im Rahmen der Jubiläumsfeier auch die Ehrung von Ernst Götz, der seit 25 Jahren Teil des Unternehmens ist. Seine langjährige Treue und sein Engagement stehen stellvertretend für die hohe Verbundenheit vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Familienunternehmen.

„30 erfolgreiche Jahre sind ein beeindruckender Beweis für unternehmerischen Weitblick, Innovationskraft und konsequente Qualitätsarbeit. Gleichzeitig zeigt die Ehrung von Ernst Götz, wie wichtig engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den nachhaltigen Erfolg eines Betriebes sind“, betonte Obmann Martin Fürndraht.