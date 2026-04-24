320 Teilnehmer bei Cybersicherheit Bezirkstour in Baden

Mit drei Terminen in der HLA, der Bezirkshauptmannschaft und der WKNÖ-Bezirksstelle Baden informierten die Wirtschaftskammer Niederösterreich und das Haus der Digitalisierung des Landes NÖ mit ihrer Roadshow „Cybersicherheit on Tour“ 320 Unternehmer, Schüler und Landesbedienstete. Die Vortagenden Martin Merka (BMI) und UBIT-Berufsgruppensprecher Markus Aulenbach sensibilisierten dabei die Gäste für Gefahren im digitalen Raum und gaben konkrete Handlungsempfehlungen für mehr Sicherheit im Alltag und im Berufsleben.

Weitere Kooperationspartner waren das Bundesministerium für Inneres, die Industriellenvereinigung NÖ und das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich.



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