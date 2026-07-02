35 Jahre AQUATIC KG

Die AQUATIC KG feierte ihr 35-jähriges Bestehen mit einer sommerlichen Party in Klosterneuburg, bei der rund 80 Gäste, darunter wichtige Persönlichkeiten wie Außenstellenobmann Markus Fuchs und Bürgermeister Christoph Kaufmann, teilnahmen. Das Familienunternehmen aus Kritzendorf, gegründet 1991, realisiert seit Jahrzehnten naturnahe Schwimmteiche in mehreren europäischen Ländern und hat dabei umfangreiche ökologische und technische Erfahrungen gesammelt. Mit etwa 150 meist jungen Mitarbeitern setzt die Firma auf individuelle Planung, Nachhaltigkeit und Kundenservice, was sich in der langjährigen Pflege vieler Anlagen und der hohen Kundenzufriedenheit widerspiegelt. Das Fest zeigte die enge Verbundenheit zwischen Firma und Kunden eindrucksvoll.

Weitere Informationen unter: www.aquatic.at