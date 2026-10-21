35 Jahre AWÖ

Mitte Oktober feierte die Firma AWÖ ihr 35-jähriges Bestehen. Gegründet von den Unternehmenfamilien Kerschner, Brandl und Brantner in Scheibbs, um die Müllsammlung und -trennung im Bezirk Scheibbs durchzuführen. Diese Entscheidung gemeinsam tätig zu werden ist eine Erfolgsgeschichte mit mittlerweile über 30 Mitarbeitern. Zum Jubiläum wurde nun auch der erste E-LKW in Betrieb genommen sowie eine öffentliche E-Ladestation für PKW und LKW mit einer Leistung von bis zu 400 kW. Von Seiten der Wirtschaftskammer Scheibbs überreichte Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater die Jubiläumsurkunde dem Geschäftsführer Bernhard Ebenführer und gratulierte zu der Neuanschaffung des E-LKW.

www.awoe.at

© Schafranek – Foto | Film WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater (links) und AWÖ Geschäftsführer Bernhard Ebner



