35 Jahre Synergy Management- u. Unternehmensberatung

Die Unternehmensberatung Synergy mit Sitz in Baden wurde vor 35 Jahren von Hans Laubach in Wien gegründet und vor 25 Jahren von Katja und Stefan Bauer übernommen. „Dieses Jubiläum ist für uns ein schöner Anlass, zurückzublicken und zugleich nach vorne zu schauen“, freut sich Katja Bauer und ergänzt: „Synergy Management steht für wirksame Führung, starke Teams und erfolgreiche Veränderung. Mit praxisnahen Trainings, Coaching und individuellen Entwicklungskonzepten begleitet das Unternehmen Führungskräfte und Organisationen bei der nachhaltigen Umsetzung von Veränderung.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Kundinnen, Kunden, Partnern und die erfolgreiche Durchführung zahlreicher Workshops und Seminare unterstreichen die Qualität der Arbeit.“

www.synergy.co.at





© WKNÖ WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt (links) und Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich (rechts) gratulierten Katja und Stefan Bauer zu 35 Jahren Synergy.



