3D-Sanddruck im Fokus des Metallnetzwerks

Beim 15. Stammtisch des Metallnetzwerks trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Gewerbe und Handwerk in der voestalpine Giesserei Traisen GmbH & Co KG in Traisen zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung. Im Rahmen der Betriebspräsentation erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die Unternehmensgruppe, den Standort Traisen sowie in das innovative 3D-Sanddruckverfahren, das den Formenbau wesentlich vereinfacht und effizienter gestaltet. Bei der anschließenden Werksführung konnten die Gäste die Gießereihallen, die Roboterschweißabteilung und das moderne 3D-Sanddruckzentrum besichtigen. Die voestalpine Traisen setzt mit innovativen Fertigungstechnologien wichtige Impulse für die Branche. Der Stammtisch bot dabei wertvolle Einblicke in zukunftsweisende Produktionsverfahren und förderte den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch.

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© Matthias Wieland Gastgeber Michael Krainz (1. v. r.), Mitglied der Geschäftsführung der voestalpine Foundry Group, und Werksleiter Michael Gumpenberger (1. v. l.) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Metallnetzwerks.