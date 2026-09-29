3D-Sanddruck im Fokus des Metallnetzwerks
Traisen
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Beim 15. Stammtisch des Metallnetzwerks trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Gewerbe und Handwerk in der voestalpine Giesserei Traisen GmbH & Co KG in Traisen zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung. Im Rahmen der Betriebspräsentation erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die Unternehmensgruppe, den Standort Traisen sowie in das innovative 3D-Sanddruckverfahren, das den Formenbau wesentlich vereinfacht und effizienter gestaltet. Bei der anschließenden Werksführung konnten die Gäste die Gießereihallen, die Roboterschweißabteilung und das moderne 3D-Sanddruckzentrum besichtigen. Die voestalpine Traisen setzt mit innovativen Fertigungstechnologien wichtige Impulse für die Branche. Der Stammtisch bot dabei wertvolle Einblicke in zukunftsweisende Produktionsverfahren und förderte den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch.
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