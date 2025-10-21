4 Sterne für 5 Generationen Herzblut

Modernisiert. Nachhaltig. Komfortabel. Das Hotel „Unter den Linden“ in Krems hat sich eindrucksvoll weiterentwickelt – und wurde nun offiziell mit dem 4. Stern ausgezeichnet. Neu renovierte Zimmer, neue E-Ladestationen, Barrierefreiheit und ein neugestalteter Garten samt Innenhof mit beschattetem Frühstücksbereich laden zum Verweilen und Genießen ein.

Das Traditionshaus in der Schillerstraße in Krems, das in 5. Generation von Familie Grech geführt wird, ist ein Paradebeispiel für Investitionen mit Weitblick – mitten im UNESCO-Welterbe Krems.

Die Wirtschaftskammer gratuliert Familie Grech herzlich zum 4 Stern.

www.udl.at