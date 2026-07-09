40-jähriges Firmenjubiläum

1986 gründete Erich Eichinger mit seiner Frau Anna gemeinsam das Installations-unternehmen in Dörfl. Kurz danach wurde auch schon der erste Lehrling aufgenommen und ausgebildet.

1993 begann der Bau des Lagers in Kirchberg am Wagram und zwei Jahre später wurde das Bürogebäude samt Schauraum errichtet.

Im Jahr 2017 erfolgte schließlich die Firmenübergabe an Sohn Erich Eichinger.

Vor Kurzem fand das 40-jährige Firmenjubiläum statt. Im Rahmen dieser Feier wurden die langjährigen Mitarbeiter geehrt.

Bezirksstellenausschussmitglied Michael Svoboda überreichte im Namen der Wirtschaftskammer Tulln eine Jubiläumsurkunde sowie Mitarbeiterurkunden und Blumen an folgende Mitarbeiter:

Erich Eichinger, geb. 1957 (40 Jahre), Erich Kiener (40 Jahre), Erich Eichinger, geb. 1980 (30 Jahre), Elisabeth Schiegl (30 Jahre), Günter Peters (20 Jahre)

Die Wirtschaftskammer Tulln wünscht weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

© Erich Eichinger Installations GmbH V.l.: Günter Peters, Elisabeth Schiegl, Erich Kiener, Anna Eichinger, Erich Eichinger sen., Erich Eichinger jun., Bezirksstellenausschussmitglied Michael Svoboda



