40 Jahre Autohaus Berger

Vor 40 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Autohaus Berger mit der Pacht eines damals bestehenden VW-Audi Betriebs in Frauenkirchen im Burgenland. Durch Fleiß, Einsatz und Leidenschaft wurde der Betrieb im Laufe der Jahre um die Standorte Baden und Berndorf erweitert und zusätzlich die Marken Seat, Skoda und Cupra in das Sortiment aufgenommen. Heute ist das Autohaus Berger als zertifizierter Servicepartner sowie Neuwagen-Händler nicht mehr aus Baden wegzudenken. Anlässlich der großen Feierlichkeiten überbrachte JW-Bezirksvorsitzender Harald Schachl die Glückwünsche der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

www.m-berger.at