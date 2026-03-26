40 Jahre Eissalon Fausti in Gänserndorf

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Eissalon Fausti, in Gänserndorf nutzten Bezirksstellenleiter Philipp Teufl und Bezirksvorsitzende Andrea Sigmund-Prenner die Gelegenheit und gratulierten Katarina Fausti.

Nach vielen herausfordernden Jahren ist die Unternehmerin nach wie vor voller Engagement und Herzlichkeit.

Die Feierlichkeiten boten den Gästen italienische Musik, Eiscreme, Sekt und viel gute Stimmung. Weitere erfolgreiche, unternehmerische Jahre wünschen die Vertreter der Wirtschaftskammer Niederösterreich.



