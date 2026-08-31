40 Jahre „Foto & Copy“ in Purkersdorf

Seit 40 Jahren ist Andreas Novotny mit seinem Fachgeschäft „Foto & Copy“ eine feste Institution am Purkersdorfer Hauptplatz. Das vielfältige Angebot reicht von Kopien und Plakaten über Pass- und Bewerbungsfotos bis hin zu professionellen Hochzeitsaufnahmen und vielem mehr.

Besonders geschätzt wird Andreas Novotny für seine hochwertige Fotoarbeit, die ihn weit über die Grenzen Purkersdorfs hinaus bekannt gemacht hat. Mit seinem Gespür für den richtigen Moment hält er bei zahlreichen Veranstaltungen unvergessliche Augenblicke fest.

Anlässlich seines 40-jährigen Betriebsjubiläums gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl sowie WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas herzlich.