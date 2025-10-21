40 Jahre Handarbeitsstube Hermi

Seit 4 Jahrzehnten ist das Fachgeschäft für Näh-, Strick-, Häkel- und Bastelbedarf in Etsdorf ein beliebter und geschätzter Treffpunkt für Nähprofis und Fans kreativer Freizeitgestaltung. Inhaberin Martina Wagensonner, deren Mutter Hermine das Geschäft 1985 gegründet hat, betreut ihre Kund:innen mit viel Herzblut und hat auch so manchen Basteltipp parat.

Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck gratulierte Martina Wagensonner gemeinsam mit Schneiderinnen des Bezirkes Krems, die zur Stammkundschaft der Handarbeitsstube Hermi zählen, zum 40jährigen Bestehen.

www.handarbeitsstube-hermi.at