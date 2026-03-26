Doppeljubiläum in Guntramsdorf: 40 Jahre mbs engineering GmbH und 20 Jahre Metallbau Schmuck GmbH

Guntramsdorf stand kürzlich ganz im Zeichen eines besonderen wirtschaftlichen Doppeljubiläums: Die mbs engineering GmbH feierte ihr 40-jähriges Bestehen, während die Metallbau Schmuck GmbH auf beeindruckende 20 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken kann.

Zahlreiche Gratulantinnen und Gratulanten aus Wirtschaft und Region ließen es sich nicht nehmen, persönlich ihre Anerkennung auszusprechen. Unter ihnen auch FIW-Bezirksvertreterin Elisabeth Dorner sowie die Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, die beiden Betrieben ihre Wertschätzung für deren langjährige Leistungen und ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort übermittelten.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand insbesondere die Inhaberin der Metallbau Schmuck GmbH, Hana Schmuck, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz, ihrer Innovationskraft und ihrem unternehmerischen Mut maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. Sie gilt als herausragende Persönlichkeit der regionalen Wirtschaft – eine echte Powerfrau, die mit Kompetenz, Leidenschaft und Weitblick ihr Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und neue Maßstäbe setzt.

Sowohl die mbs engineering GmbH als auch die Metallbau Schmuck GmbH stehen seit Jahrzehnten für Qualität, Verlässlichkeit und technische Expertise. Ihre nachhaltige Entwicklung und ihr Engagement für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Region machen sie zu unverzichtbaren Säulen der lokalen Wirtschaft.

Die Jubiläen unterstreichen eindrucksvoll, wie wichtig unternehmerischer Einsatz, Innovationsfreude und starke Persönlichkeiten für den langfristigen Erfolg sind. „Wir sind stolz auf diese beiden Vorzeigeunternehmen – und insbesondere auf Unternehmerinnen wie Hana Schmuck, die mit Tatkraft und Herzblut die Zukunft aktiv gestalten“, so Lautermüller.