40 Jahre Schalungsbau Hager

40 Jahre Firmenjubiläum und die Ehrung langjähriger Mitarbeiter waren gute Gründe um ausgiebig zu feiern. Karl und Eva Hager haben nun an die nächste Generation übergeben und führt ihr Sohn Manfred Hager die Firma erfolgreich weiter. Aus diesem Anlass überreichte Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater eine Jubiläumsurkunde an die Familie und wurden einige Mitarbeiter für ihre langjährige Mitarbeit geehrt, darunter auch die Seniorchefin Eva Hager für ihre 40 Jahre im Unternehmen.

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