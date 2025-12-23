40 Jahre SMC Austria - eine Erfolgsgeschichte

Der Industriebetrieb SMC Austria – weltweit führend mit industriellen Automatisierungslösungen wie pneumatische und elektrische Antriebe, Zylinder, Wegeventile und Vakuumtechnik – begann seine Erfolgsgeschichte 1985 in Österreich und ist über die vergangenen 40 Jahre kontinuierlich gewachsen.

Seit rund 35 Jahren agiert das Unternehmen am Standort in der Girakstraße in Korneuburg. Heute umfasst das Betriebsgelände rund 37.000 m² und vereint CEE-Produktion und CEE-Warehouse, Vertrieb und Administration. Am Standort sind derzeit 250 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Weltweit zählt das Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio, Japan, mehr als 23.000 Mitarbeitenden, Niederlassungen in 80 Ländern und hält einen Weltmarktanteil von 36 %.

SMC Austria ist zudem das CEE-Headquarter für 14 Länder in Zentral- und Osteuropa und übernimmt damit eine zentrale Rolle innerhalb der internationalen SMC Gruppe.

Diese 40 Jahre Engagement, Innovationskraft und partnerschaftliche Zusammenarbeit wurden zum Ausklang des Jubiläumsjahres auch durch eine Wirtschaftsdelegation gewürdigt. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) und die Stadt Korneuburg gratulierten Geschäftsführer Robert Angel mit einer Ehrenurkunde und wünschten dem Unternehmen viel Erfolg für die kommenden Jahrzehnte.

