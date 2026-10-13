40 Jahre Spörk Antriebssysteme

Der Anbieter für Antriebs-, Steuerungs- und Automatisierungstechnik sowie Schaltschrankbau mit Sitz in Kottingbrunn feierte im Zuge seiner Hausmesse sein vierzigjähriges Bestehen. Auch langjährige Lieferanten und Technologiepartner waren mit eigenen Ausstellungsbereichen vertreten und präsentierten ihre Innovationen. „Seit vierzig Jahren schaffen wir individuelle Lösungen für unsere Kunden“ berichtete Geschäftsführer Wolfgang Schwarz anlässlich der Jubiläumsfeier und bedankte sich bei allen, die diese Entwicklung mitgestaltet haben.

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