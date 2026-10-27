40 Jahre Versicherungsbüro Premm

Seit 40 Jahren steht das Versicherungsbüro von „Charly“ Premm und Martina Churfürst im Herzen von Korneuburg für Verlässlichkeit, persönliche Beratung und nachhaltige Partnerschaften in der Versicherungsbranche.

„Maßgeschneiderte Lösungen in allen Versicherungsbereichen und kundenorientierte Angebotsgestaltung liegen uns am Herzen“ so Geschäftsführer Karl Premm. Die große Anzahl an Stammkunden von Karl Premm und seinem Team von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht damit für sich!

Das heurige Firmenjubiläum nahm die Familie Premm zum Anlass mit Belegschaft und Geschäftspartnern zu feiern und auf die vier Jahrzehnte zurückzublicken!

Rund 100 Gäste kamen und nutzten die Gelegenheit zu gratulieren!

www.premm.at