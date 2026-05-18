45 Jahre Gärtnerei Dornhackl

Zu einem besonderen Jubiläum durfte Bürgermeister Josef Zottl und Vizebürgermeister Franz Schrammel die Gärtnerei Dornhackl in Kottes besuchen. Schon viele Jahre findet am letzten Wochenende im April der Tag der offenen Gärtnerei in Kottes statt.

Christian Dornhackl steht mit seiner Frau Christine und seinen Eltern Christine und Alois für Fragen zur Verfügung, berät professionell in Schwimmteich Fragen und gewährt einen Einblick in die Glashäuser.

Zahlreiche Schwimmteiche wurden durch die Firma Dornhackl bereits in Betrieb genommen und so kann man den hauseigenen Schwimmteich in Kottes auch gerne besichtigen.

Seit der Übernahme durch Christian Dornhackl wurden über 20 Lehrlinge ausgebildet und derzeit gibt es 24 Arbeitsplätze in der Floristik, Gärtnerei, Gartengestaltung und im Schwimmteichbau.

Bürgermeister Zottl und Vizebürgermeister Franz Schrammel gratulierten von Seiten der Marktgemeinde Kottes-Purk herzlichst zum 45-jährigen Jubiläum.