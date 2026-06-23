45. Landeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker

Bereits zum 45. Mal fand heuer der Landeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker in der Landesberufsschule Zistersdorf statt. Am traditionellen Wettbewerb nahmen Lehrlinge teil, die die Abschlussklasse der Berufsschule mit ausgezeichnetem Erfolg beendet haben, bzw. besondere handwerkliche Fähigkeiten aufweisen.

Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf Andreas Hager und Leiter der Wknö-Bezirksstelle Philipp Teufl gratulieren den Siegern herzlich.