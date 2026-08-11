47 Jahre Treue zur Fonatsch GmbH

Im Rahmen einer Feier wurde der langjährige Mitarbeiter Wolfgang Brunner nach 47 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Er erhielt eine Auszeichnung der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die von Bezirksstellenausschussmitglied Walter Eigenthaler überreicht wurde.

Wolfgang Brunner begann am 6. August 1979 seine Lehre bei der Fonatsch GmbH und blieb dem Melker Familienunternehmen während seiner gesamten Berufslaufbahn treu. In der Produktion war er an der Fertigung zahlreicher Produkte und Sonderanfertigungen beteiligt und galt aufgrund seiner Erfahrung, Verlässlichkeit und seines Fachwissens als geschätzter Mitarbeiter und wichtiger Ansprechpartner für Kolleginnen, Kollegen und Lehrlinge.

Geschäftsführerin Marie-Luise Fonatsch würdigte seinen außergewöhnlichen Einsatz: „Menschen wie Wolfgang Brunner kann man nicht einfach ersetzen. Erfahrung, Loyalität und Verbundenheit wachsen über Jahrzehnte.“

Walter Eigenthaler betonte bei der Ehrung die Bedeutung langjähriger Mitarbeiter für die heimische Wirtschaft und gratulierte Wolfgang Brunner zu seiner außergewöhnlichen 47-jährigen Betriebszugehörigkeit.