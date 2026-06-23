5 Jahre FAME Grill & Restaurant in Bruck

Seit mittlerweile 5 Jahren bieten Armin Husic und sein Team im Zentrum von Bruck an der Leitha Balkanspezialitäten mit dem Fokus auf bosnische Küche.

Im Rahmen eines Betriebsbesuches gratulierten Bezirksstellenleiter Thomas Petzel und Bürgermeister Gerhard Weil zum bisherigen Erfolg und wünschten für die Zukunft alles Gute.