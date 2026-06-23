Zum Inhalt springen
Gruppe
© WKNÖ

5 Jahre FAME Grill & Restaurant in Bruck

Bruck an der Leitha

Lesedauer: 1 Minute

Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 23.06.2026

Seit mittlerweile 5 Jahren bieten Armin Husic und sein Team im Zentrum von Bruck an der Leitha Balkanspezialitäten mit dem Fokus auf bosnische Küche.

Im Rahmen eines Betriebsbesuches gratulierten Bezirksstellenleiter Thomas Petzel und Bürgermeister Gerhard Weil zum bisherigen Erfolg und wünschten für die Zukunft alles Gute.

Gruppe
© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenleiter Thomas Petzel, Armin Husic und Bruck Bürgermeister Gerhard Weil