5 Jahre Abschleppdienst VALDI

Seit mittlerweile fünf Jahren bietet Valdrin Veliju im Rahmen seines Gewerbes Autotransport- und Abschleppdienstleistungen in Bruck an der Leitha an und bietet umfassenden Service in diesem Bereich.

Zum Jubiläum gratulierte Bezirksstellenleiter Thomas Petzel mit einer entsprechenden Urkunde und wünschte im Zuge des Betriebsbesuches weiterhin viel Erfolg.

Autotransport VALDI - Autotransport, Pannenhilfe und Abschleppdienst



© WKNÖ Valdrin Veliju (links) und Bezirksstellenleiter Thomas Petzel



