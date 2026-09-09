5 Jahre L.E. EAST – das Bier aus Langenzersdorf feiert Jubiläum!

Im August gab es in Langenzersdorf Grund zu Feiern: Die L.E. EAST OG – das Bier aus Langenzersdorf gibt es seit 5 Jahren! Die Unternehmer Patrick Fritz und Stefan Paradeiser feierten mit zahlreichen Gratulantinnen und Gratulanten in ausgelassener Atmosphäre im Café Felix. Neben strahlendem Sonnenschein und reichlich Freibier durften sich die Gäste auch über Live Musik sowie zu späterer Stunde auch über DJ-Musik freuen.

Das Langenzersdorfer Bier erfreut sich seit der Gründung großer Beliebtheit und ist mittlerweile beinahe in der gesamten örtlichen Gastronomie erhältlich. Besonders gefragt ist das fruchtige Pale Ale, das durch tropische Frucht- und Pfirsichnoten besticht. Die schmackhaften Craft Biere gibt es sowohl in 0,33l Flaschen als auch in Fässern inklusive Miet-Zapfanlagen für private Feste als auch größere Events.

Die Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau wünscht alles Gute!

L.E. EAST OG