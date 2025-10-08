5 Jahren „Ja Mas“ in Krems

Theodoros Liakopoulos kommt aus der griechischen Region Thessalien. Gemeinsam mit seiner Frau Danijela hat er sich vor 5 Jahren in Krems mit dem Restaurant „Ja Mas“ in der Schlüsselamtsgasse 6 selbstständig gemacht. Seither wird im „Ja Mas“-Team Gastfreundschaft, traditionelle griechische Küche und familiäre Stimmung groß geschrieben. So fühlen sich die Gäste wie bei Freunden im Griechenland-Urlaub. Zum 5-Jahres-Fest mit Sängerin, Band und griechischen Volksliedern gratulierte Stefan Seif im Namen der Wirtschaftskammer NÖ.

© Agentur Harald Schörgmaier V.l.: Horst Berger, Theodoros und Danijela Liakopoulos, Peter Molnar, Stefan Seif