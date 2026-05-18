5 Jahrzehnte Josef Steiner

50 Jahre Josef Steiner wurden im Meierhof in Perwarth (Gemeinde Randegg) gefeiert. Für den festlichen Rahmen und die perfekte Verpflegung sorgte in bewährter Weise das Team der Eventmühle aus Oberndorf.

Durch den Abend führte gekonnt Moderator Franky Kramml und Geschäftsführer Thomas Steiner nutze die Gelegenheit zum Rückblick und hatte dabei einige persönliche Anekdoten auf Lager.

Vom Einmannbetrieb mit starker Frau an seiner Seite, hat Josef Steiner mit seinen Söhnen und Mitarbeitern mit viel Engagement und unternehmerischen Weitblick diesen zu einem über die Grenzen hinaus tätigen Handelsbetrieb mit knapp 400 Mitarbeitern in nur 5 Jahrzehnten ausgebaut.

Von Seiten der Wirtschaftskammer Niederösterreich wurde er mit einer verdienten Jubiläumsurkunde überrascht, welche WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater und Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl mit Dank und Gratulation überreichten.

www.josefsteiner.at